Il prossimo calciomercato dovrà essere "elastico e creativo", parola di Fabio Paratici. Nel corso dell’intervista realizzata per "Il calciomercato che verrà" – una serie di interviste (a direttori sportivi ma non solo) realizzate da Sky Sport sul tema del calciomercato del futuro – l’attuale direttore sportivo della Juventus (l’intervista integrale andrà in onda domenica 3 maggio alle ore 14 su Sky Sport 24) ha analizzato così gli scenari relativi alla prossima sessione di trasferimenti. "Un aggettivo per il prossimo calciomercato? Ne direi due: uno creativo e l’altro che bisognerà essere elastici. Perché comunque guardiamo la quotidianità: ogni giorno cambia la visione che abbiamo. In questi giorni, banalmente a seconda del bollettino delle 18 siamo più pessimisti o più ottimisti. Oppure diciamo di ricominciare a giocare o di non farlo, oppure cominciamo ad allenarci o non riprendiamo, vediamo cosa fanno negli altri Paesi. Quindi dobbiamo essere elastici, perché prima pensiamo una cosa e poi ne dobbiamo pensare un’altra”, il pensiero di Paratici. Che apre diversi scenari in sede di trattativa: "Stessa cosa sarà per il calciomercato: chi dice che non si possa ripetere la stagione 2019/2020 con le stesse squadre anche nel 2020/2021? È una possibilità. Parto da un estremo per arrivare a un altro estremo: scambiare i calciatori perché serve così alle varie squadre o fare un prestito biennale perché c’è meno disponibilità economica. Bisognerà essere elastici", le parole del ds della Juventus.