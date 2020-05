Wrestling WWE: il best of 2017 su Sky Sport Arena

Al via domenica all'alba su Sky Sport Arena la giornata per rivivere il meglio del wrestling WWE del 2017. Da non perdere WrestleMania, compresa la proposta di matrimonio di John Cena a Nikki Bella avvenuta, ovviamente, sul ring

Il 2017 in WWE ha sicuramente visto tra i suoi protagonisti il sindaco di suplex city Brock Lesnar e il fenomenale AJ Styles che hanno dato spettacolo ad ogni allacciata di stivale sino a giungere all’attesissimo testa a testa di Suvivors Series come campioni rispettivamente di Raw e di Smackdown.



Altri istanti magici e indimenticabili di quei dodici mesi sono la proposta di matrimonio di John Cena a Nikki Bella avvenuta addirittura nel ring di WrestleMania e i successi colti da Randy Orton che, oltre a dominare alla Royal Rumble, si è messo in luce grazie ad un rendimento eccellente e costante.



L’annata ha inoltre profilato il grande spirito combattivo delle ragazze della federazione: Charlotte Flair, Sasha Banks, Naomi, Bayley e Alexa Bliss hanno raccolto onore e spesso titoli oscurando per intensità e spettacolarità i pari ruolo maschili.

Per rivivere tutte le emozioni di quella stagione non perdete domenica 3 maggio l’appuntamento con le Giornate WWE su Sky Sport Arena, con Michele Posa, Luca Franchini e Salvatore Torrisi pronti a trascinarvi di nuovo al centro dell’azione.