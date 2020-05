Sarà l'inizio della fase 2 in Italia, ma anche altri Paesi europei allenteranno le misure a partire dal 4 maggio. I primi a farlo sono stati Norvegia e Danimarca, seguiti dalla Spagna con le disposizioni per i bambini e il via libera a passeggiate e jogging. Ecco il punto in Europa con i nuovi provvedimenti di apertura

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI