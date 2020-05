Da non perdere gli appuntamenti sui canali Sky Sport: su Sky Sport Uno continua l’abbuffata di gol con “Goal Week”, ogni giorno, ad ogni ora, potrete rivedere le reti dei più grandi attaccanti degli ultimi anni. E, alle 21, appuntamento con il film “The Fighter”.

Inoltre su Sky Sport F1 assolutamente da non perdere l’appuntamento con "All Stars Racing Night": la Formula 1 sfida la MotoGP, anche se non mancheranno campioni del calcio e dello sport internazionale nell'evento virtuale eSports. Lo scenario sarà quello del circuito di Misano e si correrà con le macchine del Mondiale GT. Diretta sul canale 207 con una coppia di commentatori d'eccezione per la prima volta insieme: Guido Meda e Carlo Vanzini.

Infine, su Sky Sport Arena un’intera giornata dedicata al wrestling della WWE con i migliori eventi del 2018.