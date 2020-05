The Fighter stasera su Sky Sport Uno

La boxe è forse lo sport più amato dal cinema, perché il ring è un set di proporzioni ideali, anche se è tutt’altro che facile ricostruire il combattimento in maniera realistica. Un’altra ragione dell’attrazione fatale tra pugilato e pellicola sta nella chiara metafora della vita che questo sport offre: vittoria o sconfitta, scorrettezza o fairplay, disciplina o dissipazione. Da Toro scatenato, alla serie Rocky, fino a Million dollar baby, nel quadrato tra le corde è passato molto grande cinema.

The Fighter, stasera alle 21 su Sky Sport Uno, è l’ultimo classico sulla grande epopea dei pugni, non a caso premiato con 7 nomination agli Oscar e due statuette per il migliore attore protagonista e la migliore attrice non protagonista, oltre a una lunga serie di altri premi. Un film non solo sulla boxe, ma su tutto quanto gira intorno alla vita e al percorso di un pugile: affetti, invidie, motivazioni, avidità. Fattori emotivi tanto difficili da gestire quanto i colpi degli avversari.

Basato sulla vita vera del pugile americano Richard "Dicky" Eklund (in carriera tra il 1975 e il 1985), è la storia di un corpo a corpo tra il protagonista, Dicky, promessa finora delusa dei pesi welter e la sua famiglia, ovvero suo fratello Micky, ex campione diventato schiavo della droga e la madre Leo che pretende di essere anche la sua manager. Per incapacità o per calcolo i due rischiano seriamente di distruggere la carriera di Dicky con incontri sbagliati e abitudini che farebbero inorridire un vero coach. Lo scontro nella famiglia Ward esplode quando la nuova fidanzata di Dicky lo spinge a prendere un’altra strada tagliando fuori gli invadenti parenti.

Ci si metteranno di mezzo anche la televisione e la giustizia a scombinare le carte per il clan dei Ward, in cui comunque è forte la passione per la boxe. Dopo una serie di rocambolesche vicissitudini il film approda a un finale sorprendente che mostra come il successo di uno sportivo sia legato a una quantità di fattori di diversa natura, non ultima quella dei sentimenti. In questo senso The Fighter è uno dei più autentici film sulla vita di chi vive dentro e per lo sport.