Wrestling WWE, "Best of 2018" su Sky Sport Arena

Il 2018 della WWE è stato teatro dell’esplosiva rivalità tra il sindaco di suplex city Brock Lesnar e il mastino Roman Reigns, con i due arci nemici che sono venuti alle mani in singolar tenzone sia a WrestleMania 34 che a SummerSlam.



L’evento Royal Rumble si è invece contraddistinto per vincitori inaspettati e sorprendenti, che grazie a quell’affermazione hanno cementato la loro presenza ad alti livelli, pur con alterne fortune. In particolare la stella di Asuka ha brillato sino a che non si è imbattuta nell’implacabile Charlotte Flair, con quest’ultima a tratti inarrestabile prima del confronto con Ronda Rousey avvenuto alle Survivor Series.



L’annata ha anche offerto delle inaspettate chicche con protagonisti Daniel Bryan, Seth Rollins, AJ Styles e Braun Strowman, tutti in rampa di lancio verso obiettivi titolati.



