L’annuncio di Donald Trump è arrivato alle 6.54 italiane con un tweet. "Io e Melania siamo risultati positivi al Covid-19. Inizieremo la nostra quarantena immediatamente. Supereremo tutto questo insieme". Il presidente degli Stati Uniti, a pochi giorni dal dibattito televisivo con il candidato democratico Joe Biden in vista delle elezioni presidenziali di novembre, è dunque costretto a fermare la sua campagna elettorale. Nella giornata di oggi, venerdì 2 ottobre, sarebbe dovuto volare in Florida per un comizio. Resterà in isolamento alla Casa Bianca, insieme con la First Lady. Il tycoon sarebbe stato contagiato da una stretta collaboratrice, risultata positiva nelle scorse ore. Proprio per questo Trump e la moglie si sono sottoposti al tampone. Che ha dato per entrambi esito positivo. "Stanno bene - ha fatto sapere il medico personale del presidente Usa, Sean Conley -. Resteranno alla Casa Bianca durante la convalescenza".