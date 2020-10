La notizia l’ha data il diretto interessato, ovviamente via Twitter (seguito subito a ruota da Shams Charania, neanche fosse una notizia di mercato NBA): “Questa sera io e Melania siamo risultati positivi al Covid-19. Inizieremo così il nostro periodo di quarantena e di guarigione con effetto immediato, affronteremo INSIEME questa situazione complicata”. Un aggiornamento che ha conquistato da subito tutte le homepage dei giornali in giro per il mondo, dovuto non solo all’importanza del personaggio, ma anche all’atteggiamento tenuto per mesi dallo stesso Trump nel negare la pandemia e la sua capacità d’espansione di contagio. I suoi rapporti tesi ormai da anni con la NBA hanno spinto in molti a guardare e pesare possibili reazioni da parte di giocatori (e non solo) riguardo quanto successo. A scrivere per primo della positività del presidente USA è stato Channing Frye, incredulo e non polemico: “Davvero Trump ha preso il Covid-19?”, chiede, aggiungendo poi una GIF eloquente per comunicare il suo sconcerto. Discorso diverso invece per le parole di CJ McCollum, che usa questa notizia come un vero e proprio reminder: “Il modo migliore per tenere a mente il fatto che devo indossare la mascherina”, mentre diventa ben più piccato Jamal Crawford - l’unico che non va tanto per il sottile con la sua stilettata: “Non possiamo ignorare la scienza…”. Difficile dargli torto.