Lazio, mascherine obbligatorie all'aperto dal 3/10

Serie A, da ora è valida la regola Uefa

Il consiglio straordinario di Lega di ieri, che ha deliberato il rinvio di Genoa-Torino, ha stabilito anche una nuova regola in caso di focolaio all'interno di una squadra applicando la normativa già adottata dalla Uefa: un club di Serie A dovrà giocare se avrà a disposizione almeno 12 giocatori di movimento più un portiere, pena lo 0-3 a tavolino. Ma nel corso della stagione potrà spendersi un bonus, decidendo di non scendere in campo una volta sola. Come è successo col Genoa contro il Toro