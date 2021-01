Dal 17 gennaio 2 regioni in zona rossa (Lombardia e Sicilia) e una provincia autonoma (Bolzano). Nove invece le regioni in zona arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta. Restano in zona gialla solo cinque regioni e la Provincia Autonoma di Trento. Questo in base alla nuova ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore

