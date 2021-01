Spadafora: "Bonus per collaboratori sportivi fino al 5 marzo"

ll ministro Vincenzo Spadafora annuncia su Facebook le misure a sostegno dello sport che saranno inserite nel nuovo decreto: "Ho piena consapevolezza che migliaia di imprese sportive sono in gravissima difficoltà e rischiano di chiudere per sempre: inserirò il bonus per i collaboratori sportivi fino al 5 marzo, un nuovo fondo perduto con maggiori risorse per ASD e SSD, il fondo per le partite Iva e altre misure di supporto economico". I DETTAGLI