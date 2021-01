1/16 ©Getty

JOE BIDEN E IL FOOTBALL Pare che il neo presidente degli Stati Uniti, democratico, fosse un promettente atleta ai tempi dell'Università, nel Delaware. Ma intatta è rimasta la sua passione per i Philadelphia Eagles e in generale per il football americano (nella foto stringe la mano a Nate Combs degli Army Black Knights, che rappresentano la United States Military Academy).