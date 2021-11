È già tempo di eliminazione: la competizione entra nel vivo in questo secondo appuntamento con i Live di X Factor, in onda stasera, giovedì 4 novembre, su Sky e in streaming su NOW

Dopo la prima puntata, senza eliminazione, i 12 concorrenti - tre per ognuno dei quattro roster dei giudici Emma , Hell Raton , Manuel Agnelli , Mika - hanno presentato i loro brani originali e domani sapremo chi sarà il primo artista a dover lasciare questa edizione di X Factor. Ognuno di loro, infatti, si esibirà con una cover e i voti espressi nella scorsa serata verranno sommati a quelli della prossima puntata per decretare l’eliminato.

Le assegnazioni dei giudici

I 12 talenti in gara si esibiranno sul palco iper-tecnologico del Teatro Repower con i brani assegnati dai loro giudici, divisi in due manche, in onda giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, su smartphone, tablet e pc e in streaming su NOW.