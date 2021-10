Già emozionato per l'esordio sul palco del Teatro Repower di Assago, il giovane conduttore di X Factor ha bissato poco prima del Live con un regalo che lo ha decisamente "stravolto". Ludovico, classe 1995, portiere mancato ("Mi mettevano sempre tra i pali perchè non avevo i piedi buoni”) ha ricevuto un omaggio che lo ha fatto imapazzire dalla gioia. In camerino ha infatti trovato una busta, dentro, la maglia della "sua" Roma . Personalizzata. La reazione è stata davvero incredibile, quasi commovente. Tanto che l'attore, scherzando, ha chiesto anche l'aiuto di un'ambulanza...

I numeri dell'esordio

I riflettori si sono accesi sul palco con tutta l’emozione sia per il ritorno dal vivo, sia per il debutto di Ludovico Tersigni, apparso a suo agio all’esordio nella conduzione di X Factor. Ha inaugurato i Live dello show di Sky facendo ingresso in studio su un maestoso palco da 600mq. L’esordio dei Live, su Sky Uno/+1 e in simulcast su TV8, ha registrato 1 milione 190mila spettatori medi con una share complessiva del 5,6%. E ancora, numeri sempre altissimi anche dai social: con 394.582 interazioni totali, il primo Live Show si posiziona al primo posto degli eventi televisivi non sportivi. L’hashtag ufficiale #XF2021 è stato per ore nella classifica dei Trending Topic Worldwide durante la messa in onda; nella classifica dei TT Italia, invece, vi è rimasto – quasi sempre al primo posto – fino alla mattina di oggi, e tra le parole più discusse sono salite anche Mika, Emma, Ludovico, Erio, Carmen Consoli, Le Endrigo (fonti: Talkwalker, Trends24.in). Sui 7 giorni, sulla pay, la puntata degli Home Visit on air la scorsa settimana ha raccolto nel complesso 1.124.000 spettatori medi.