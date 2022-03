Zelensky: "Colpire ospedale è prova genocidio degli ucraini"

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, in un video messaggio su Telegram: "Bombardare un ospedale dei bambini è la prova definitiva che è in corso il genocidio degli ucraini. Un attacco atroce oltre che un crimine di guerra". Parlando in russo, in un evidente appello agli invasori, Zelensky si è chiesto, secondo quanto riporta il Guardian: "Un ospedale per bambini, un reparto maternità. Come minacciavano la Federazione Russa? Che Paese è, che ha paura degli ospedali, dei reparti maternità e quindi li distrugge? Erano dei piccoli nazionalisti? Le mamme incinte avrebbero sparato su Rostov? Qualcuno nel reparto maternità ha umiliato i russofoni? O stavano de-nazificando l'ospedale?". Tornando poi alla lingua ucraina, ha detto: "Europei, ucraini, residenti di Mariupol, dobbiamo unirci nella condanna della Russia per questo crimine che riflette tutto il male che gli invasori ci hanno portato, su tutte le città distrutte... che non avevano mai minacciato la Russia".