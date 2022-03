C’è anche il proprietario del Chelsea Roman Abramovich nell’elenco degli oligarchi russi sanzionati dal governo inglese, come misura di repressione per quanto sta accadendo in Ucraina. Al miliardario russo – che nei giorni scorsi ha comunicato la volontà di mettere in vendita il Chelsea, annunciando che i ricavati della cessione saranno donati alle vittime della guerra in Ucraina – verranno congelati tutti i beni. "Non ci possono essere posti sicuri per chi ha appoggiato l'attacco di Putin all'Ucraina", ha dichiarato il primo ministro Boris Johnson.

Le implicazioni per il Chelsea

Il club potrà avere una licenza speciale per l'ordinaria amministrazione, ma la vendita della società al momento è stata bloccata, così da evitate che Abramovich possa trarre qualsiasi genere di profitto dalla cessione del club. Non potranno essere venduti i biglietti, ma solo chi è già in possesso dell'abbonamento potrà accedere a Stamford Bridge. Al Chelsea è stata bloccata anche la vendita delle maglie e qualsiasi attività di merchandising. Ad Abramovich, inoltre, è stato notificato il divieto di entrare nel Regno Unito.