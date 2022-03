Russia: fondi sufficienti per rimborsare debito

La Russia ha i fondi necessari per rimborsare il suo debito pubblico: lo ha assicurato il ministro delle finanze russo Anton Siluanov. In una dichiarazione pubblicata dall'agenzia di stampa russa Ria Novosti, il ministro delle finanze ha negato che Mosca non sia in grado di soddisfare i suoi obblighi di debito, dicendo che tali affermazioni "non sono vere". "Abbiamo la quantità di fondi necessaria per soddisfare i nostri obblighi. Il congelamento dei conti in valuta estera della Banca di Russia e del governo della Federazione Russa può essere visto solo come l'intenzione di alcuni paesi stranieri di organizzare una bancarotta artificiale" della Russia, ha insistito il ministro. Questo non ha "nessuna base economica reale", ha aggiunto.