Lucescu: "Escludere gli atleti russi è sbagliato"

Tra gli sportivi che hanno vissuto i primi giorni della guerra tra Ucraina e Russia c'è Mircea Lucescu . L'allenatore della Dinamo Kiev era nella capitale ucraina quando il 24 febbraio è iniziata l'invasione russa: "Il sabato avremmo dovuto giocare, ma giovedì notte c'è stato l'attacco - racconta Lucescu a Radio Anch'io lo Sport - la federcalcio ha spostato l'inizio del campionato di un mese, ma sarà difficile riprendere ". L'allenatore ha espresso il suo pensiero nei confronti degli sportivi rimasti in Ucraina, lanciando un appello all'Italia: "Siamo in grande difficoltà, non solo il calcio ma anche i campioni degli altri sport che non riescono a dare continuità al loro mestiere. L'Italia inviti i campioni ad allenarsi perché la vita continuerà anche dopo questo momento. L'Ucraina deve continuare a vivere e lo sport è importantissimo. Serve un aiuto anche per i bambini". Lo sport è un volano fondamentale in questo momento secondo Lucescu che si è detto contrario alla scelta di escludere gli atleti russi dalle competizioni: "Non sono d'accordo, lo sport non ha nulla a che vedere con politica ed economia . Gli sportivi devono continuare a far parte delle competizioni, lavorano tutta la vita per avere una chance. Lo sport può solo aiutare e unire".

"In questa battaglia nessuno vincerà"

Lucescu, che è rientrato a Bucarest dopo un viaggio di 17 ore in pullman, ha raccontato quanto ha visto con i suoi occhi sia nel 2014, quando allenava lo Shakhtar Donetsk e avvenne il primo conflitto in territorio ucraino, che nei giorni scorsi: "Nel 2014 mancavano poche partite alla fine del campionato, siamo stati costretti a lasciare Donetsk e non siamo più rientrati lì. Abbiamo giocato dappertutto, ma mai a casa nostra. Pensavo che non ci sarebbero stati più conflitti, invece adesso è successo di nuovo. Sono rimasto tre giorni per seguire la situazione, con l'aiuto di Ceferin e della Uefa siamo riusciti a far rientrare i giocatori stranieri nei loro paesi. Altri, però, sono rimasti in Ucraina dopo la legge marziale imposta dal Governo. Abbiamo visto mariti e padri che lasciavano mogli e figli, questo è stato terribile dal punto di vista emozionale. Da Bucarest sto cercando di organizzare qualcosa per i ragazzi che sono lì. Questo è un problema politico, non so come andrà a finire. Ci sarà una battaglia molto lunga e nessuno vincerà".