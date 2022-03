Non segnava dal luglio 2020 in Premier League, anche in quell'occasione era un West Ham-Aston Villa: dopo quasi due anni ritrova il gol nel campionato inglese e lo fa nel momento più difficile della sua vita, nel periodo più brutto per il suo Paese, l'Ucraina. Le sue lacrime e la commozione di tifosi e compagni ad Upton Park

