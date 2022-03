Ucraina, molti atleti russi in appoggio al discorso di Putin alla nazione

In diretta sulle tv di tutto il mondo il presidente russo si è mostrato trionfante davanti a un pubblico in festa per l'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea. Lo zar è stato a lungo acclamato al termine del suo breve discorso. Con lui hanno sfilato anche molti atleti medagliati di varie discipline come le gemelle Dina e Arina Averina, pluricampionesse mondiali nella ginnastica e protagoniste delle finali a Tokyo quest'estate e quattro pattinatori Russi, (la coppia Nikita Katsalapov e Victoria Sinitsina, più Evgenia Tarasova e Vladimir Morozovieri). Tutti hanno mostrato le loro medaglie al collo e la "Z" sui giacconi. L'immagine che Mosca ha voluto rimandare è stata quella di un Paese felice e orgoglioso dell'operazione in corso