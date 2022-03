La Russia non parteciperà ai playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, è arrivata anche la conferma da parte del Tas di Losanna. Il Tribunale Arbitrale dello Sport, infatti, ha respinto la richiesta arrivata dalla Federcalcio russa di sospendere le sanzioni imposte dalla Fifa dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Il principale organismo calcistico mondiale aveva escluso la Russia da ogni competizione: la Nazionale avrebbe dovuto giocare la prima gara degli spareggi il prossimo 24 marzo contro la Polonia e la vincente avrebbe poi affrontato in finale una tra Svezia e Repubblica Ceca. Prima delle sanzioni della Fifa, in ogni caso, tutte e tre le Nazionali in questione si erano categoricamente rifiutate di giocare contro la Russia.