"Lo sport è una strada educatrice, ponte che unisce donne e uomini di religioni e culture diverse. Cioè un ponte di Pace. È una strada per aprirsi per uscire dalle proprie chiusure e mettersi in gioco, così si impara a partecipare, a superarsi, a fare fatica insieme. Vi auguro anche di sentire il gusto, la bellezza del gioco di squadra che è molto importante per la vita. No all’individualismo. Cari ragazzi, che lo sport rimanga un gioco. Mettervi in gioco nella ricerca del bene, senza paura con coraggio ed entusiasmo non accontentarsi di un pareggio mediocre, dare il meglio di sé spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre. Non dimenticare mai la bellezza, la bellezza della vita, la bellezza dello sport. La bellezza che Dio ci ha dato".

Papa Francesco