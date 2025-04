Quando Bergoglio cresimò Correa

È lunghissima la lista degli atleti ricevuti dal Papa, moltissimi poi gli argentini tra cui Maradona e Messi, Zanetti e Tévez, Mascherano e Del Potro, Paula Pareto. Tutti hanno avuto per lui un pensiero e un dono, magliette, palloni, strumenti dei loro sport (le foto sono qui). Ma l'incontro forse più intimo e profondo, l'incontro più spirituale è quello con Ángel Correa, calciatore dell'Atlético Madrid cresciuto nel settore giovanile del San Lorenzo. Quando aveva 14 anni - nel 2009 - l'allora arcivescovo di Buenos Aires, monsignor Bergoglio, fece visita alla pensione del club e gli amministrò il sacramento della cresima insieme agli altri compagni di squadra. Correa ha dovuto superare un problema cardiaco che stava mettendo a rischio la carriera e quando tornò in campo diventando campione sudamericano Under-20 venne invitato dal papa in un'udienza privata in Vaticano, per esprimere apprezzamento verso la sua storia di dedizione al calcio.