Chi ha detto che Ritorno al futuro è “solo” un film di fantascienza? Al di là delle tante “discipline” che Marty McFly pratica, il capolavoro di Zemeckis veicola gli stessi insegnamenti dello sport: coraggio, determinazione, desiderio di spingersi oltre, ma soprattutto di scrivere con le proprie mani il futuro. E se Marty è un vero sportivo, Doc è l’allenatore perfetto