Il giocatore NBA dell'anno è Shai Gilgeous-Alexander

Mauro Bevacqua
©Getty

Ha dominato, ha vinto e rischia di vincere ancora. La superstar degli Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander è (l'ovvia) scelta come giocatore dell'anno nel basket americano. Il suo 2025 è stato praticamente perfetto. E le sfide che lo attendono nel 2026 rendono ancora più interessante seguire la sua improbabile ascesa al mondo NBA

