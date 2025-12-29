Offerte Sky
Tonali: "Devo tantissimo ai tifosi del Newcastle, con loro ho un rapporto speciale"

Filippo Benincampi

©Getty

Dal suo legame unico con i tifosi dei Magpies al rapporto con Eddie Howe: Sandro Tonali - The Midfielder Maestro - si racconta in esclusiva a Sky Sport Insider. Il video dell'intervista andrà in onda lunedì 29 dicembre alle 19:45 su Sky Sport Uno ed è disponibile anche On Demand

