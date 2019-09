USA-Brasile 89-73, il tabellino

TEAM USA: Brown 11, Lopez 0, Middleton 9, Smart 9, White 4, Barnes 10, Harris 8, Mitchell 6, Plumlee 0, Tatum 0, Turner 16, Walker 16

BRASILE: Barbosa 14, Caboclo 6, Garcia 5, Huertas 7, Varejao 14, Benite 21, Felicio 0, Lima 0, Louzada 0, Luz 2, Mateus 0, Sousa 4

Team USA si prende il quinto successo in fila in questo Mondiale e condanna il Brasile a uscire a causa della differenza canestri in favore della Repubblica Ceca. Varejao e compagni lottano per tre quarti, si mantengono a contatto, prima di pagare lo sforzo e l’età contro una squadra più atletica e giovane, prima ancora che talentuosa. Gregg Popovich può essere più che soddisfatto della prestazione di Myles Turner e Kemba Walker – entrambi a quota 16 punti e i migliori giocatori di Team USA in questi primi 10 giorni di Mondiale. Dall’altra parte invece non basta un super Vitor Benite da 21 punti e 4/5 dall’arco, a cui si aggiungono i 14 a testa dei due veterani d’eccellenza in maglia carioca: Leandrinho Barbosa e Anderson Varejao sono gli ultimi a mollare, ben consapevole che questa fosse la loro ultima partita con la maglia della Nazionale. Un finale che speravano potesse andare in maniera diversa, ma al termine del quale hanno dovuto rinunciare definitivamente all’accesso alla fase a eliminazione diretta.