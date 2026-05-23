La serie tra Trieste e Brescia arriva a gara-4 e dà alla Germani la prima chance di chiudere i conti, mentre per la Pallacanestro Trieste rimane viva la speranza di forzare gara-5. Due giorni fa erano stati i vice-campioni d’Italia a vincere in trasferta anche senza Amedeo Della Valle fermato da un problema fisico, andando sul 2-1 al termine di una gara sospesa anche per una decina di minuti per un blackout all’impianto (come un anno fa in gara-4 sempre contro Brescia). Il grande protagonista del match è stato ancora una volta Miro Bilan, autore di una doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi con 8/10 al tiro e 4/4 ai liberi. Insieme a lui ci sono anche 13 punti di Jason Burnell, 12 di Maurice Ndour e 10 con 9 assist di Nikola Ivanovic, coi vice-campioni d’Italia capaci di resistere nel finale nonostante l’uscita per falli di Bilan e Ndour. Trieste aveva anche il pallone per pareggiare la partita nell’ultimo minuto, ma a 15 secondi dalla fine una tripla di Demetre Rivers ha poi chiuso i conti rendendo inutili i 18 di Colbey Ross, i 18 di Joshua Bannan e i 15 di Markel Brown. I destini della serie si decideranno questa sera alle 20 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.