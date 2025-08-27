Al secondo lungometraggio della sua carriera, dopo il pluripremiato "Mater" (2019), il regista croato accetta la sfida di raccontare una delle storie sportive più toccanti e complicate della storia recente. In esclusiva per Sky Sport ci svela come ha fatto a convincere tutti i protagonisti - da Divac a Kukoc, da Radja a Danilovic - a mettersi a nudo davanti alla sua telecamera e perché le vicende di quella nazionale jugoslava sono ancora così attuali anche oggi