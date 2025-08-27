Il regista Jure Pavlocic: "Tema ancora delicato, per ragioni sia politiche che emotive"
Al secondo lungometraggio della sua carriera, dopo il pluripremiato "Mater" (2019), il regista croato accetta la sfida di raccontare una delle storie sportive più toccanti e complicate della storia recente. In esclusiva per Sky Sport ci svela come ha fatto a convincere tutti i protagonisti - da Divac a Kukoc, da Radja a Danilovic - a mettersi a nudo davanti alla sua telecamera e perché le vicende di quella nazionale jugoslava sono ancora così attuali anche oggi
