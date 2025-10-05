Introduzione

A inaugurare la nuova stagione di Lega Basket sono state ieri sera Trieste e Trapani, con il colpo in trasferta 91-87 per i siciliani, e oggi Milano-Tortona (diretta dalle 16 su Sky Sport e NOW) apre il resto delle sfide, con il posticipo del lunedì Bologna-Napoli (diretta dalle 20 su Sky Sport e NOW) che domani sera chiuderà la primissima giornata di regular season

