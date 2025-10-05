Introduzione
A inaugurare la nuova stagione di Lega Basket sono state ieri sera Trieste e Trapani, con il colpo in trasferta 91-87 per i siciliani, e oggi Milano-Tortona (diretta dalle 16 su Sky Sport e NOW) apre il resto delle sfide, con il posticipo del lunedì Bologna-Napoli (diretta dalle 20 su Sky Sport e NOW) che domani sera chiuderà la primissima giornata di regular season
TRIESTE-TRAPANI 87-91
Buona, anzi buonissima la prima per Trapani, che nella sfida che apre la nuova stagione di Lega Basket passa a Trieste. I siciliani, trascinati da un Timmy Allen da 21 punti, vanno avanti di 11 già al termine del 1° quarto, i padroni di casa, che hanno un Jahmi’us Ramsey da 20 punti, rimontano e riescono a tornare ad un solo punto di distanza, ma alla fine ad avere la meglio sono i ragazzi allenati da coach Jasmin Repesa
MILANO-TORTONA
- Ore 16 | diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Debutto del tutto speciale per l’Olimpia, reduce dalla doppia trasferta di Eurolega, che alla prima di campionato trova Tortona, allenata dal grande ex Mario Fioretti, per oltre vent’anni assistente a Milano. Senza Shavon Shields, infortunatosi contro il Partizan, gli uomini di Ettore Messina dovranno trovare l’energia giusta per affrontare un’avversaria ambiziosa
REGGIO EMILIA-UDINE
- Ore 17
- Udine, prima neopromossa e tornata nella massima serie dopo un’assenza di sedici anni, parte in trasferta contro una Reggio Emilia molto rinnovata rispetto alla squadra che nella scorsa stagione aveva chiuso al 7° posto la stagione regolare. I reggiani puntano sull’esperienza di Troy Caupain in cabina di regia, mentre Udine proverà a baganre il suo esordio con un colpo in trasferta
TREVISO-BRESCIA
- Ore 17.30
- Reduce da una storica finale scudetto e dalla recente finale in Supercoppa, Brescia si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con un roster in cui C.J. Massinburg, peraltro già in maglia Germani dal 2022 al 2024, rappresenta l’unica novità insieme a coach Matteo Cotelli, esordiente in panchina. Treviso, dall’altra parte, potrà contare sull’esperienza di Joe Ragland, veterano tornato nel nostro campionato dopo dieci anni trascorsi in giro per l’Europa
TRENTO-CANTÙ
- Ore 18
- Per Trento il sogno di bissare il successo in Coppa Italia dello scorso febbraio alzando la Supercoppa si è fermato in semifinale nello scorso weekend. Gli uomini di coach Massimo Cancellieri, forti di un roster giovane e dalla pronunciata fisicità, sono pronti a ripartite. Cantù, invece, si riaffaccia alla massima serie dopo quattro anni e proverà a rilanciare, tra gli altri, il talento dell’ex Olimpia Giordano Bortolani
VENEZIA-CREMONA
- Ore 19
- La Reyer ha fatto le cose in grande nel mercato estivo, andando ad aggiungere ad un roster già piuttosto profondo due sicuri protagonisti come Denzel Valentine e Chris Horton e punta ad un ruolo da outsider dietro alle due big Bologna e Milano. Cremona ha cambiato parecchio durante l’estate e punta sul giusto mix tra giovani in rampa di lancio e veterani
SASSARI-VARESE
- Ore 20
- Tante facce nuove per Sassari e Varese, che sotto la guida rispettivamente di Massimo Bulleri e Ioannis Kastritis dovranno trovare in fretta nuove identità di squadra. Desue Buie e Oliver Nkamhoua sono tra i nomi più attesi, ma la partita potrebbe facilmente regalare protagonisti a sorpresa da entrambe le parti
BOLOGNA-NAPOLI
- Ore 20 di domani lunedì 6 ottobre | diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- La Virtus ha prima battuto il Real Madrid e poi è crollata a Valencia in Eurolega, e ora proverà ad approfittare del giorno di riposo aggiuntivo per farsi trovare pronta all’esordio in campionato. Dall’altra parte Napoli, con in panchina Alessandro Magro e con Naz Mitrou-Long al comando delle operazioni sul parquet, potrebbe essere la sorpresa della stagione e proverà da subito a iniziare con una vittoria in trasferta che sarebbe preziosissima