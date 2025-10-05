Si alza il sipario sulla regular season di Lega Basket e scendono in campo Milano e Tortona. Da una parte la squadra di Ettore Messina, reduce dalla lunga trasferta con doppio impegno europeo a Belgrado, dall’altra quella guidata da Mario Fioretti, assistente storico proprio all’Olimpia e all’esordio da head coach. Diretta alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin

