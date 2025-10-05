Si alza il sipario sulla regular season di Lega Basket e scendono in campo Milano e Tortona. Da una parte la squadra di Ettore Messina, reduce dalla lunga trasferta con doppio impegno europeo a Belgrado, dall’altra quella guidata da Mario Fioretti, assistente storico proprio all’Olimpia e all’esordio da head coach. Diretta alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin
Quando l’Olimpia scenderà oggi pomeriggio sul parquet di casa dell’Unipol Forum per l’esordio stagionale in Lega Basket, di fronte si troverà un vecchio amico. Mario Fioretti, infatti, ha trascorso un ventennio abbondante sulla panchina milanese con il ruolo di assistente, ma in estate ha deciso di accettare l’offerta di Tortona e di tentare la sua prima avventura da capo allenatore. In qualche modo, quindi, la sfida in programma oggi pomeriggio alle 16 sarà una specie di derby, con molti talenti pronti ad animare una sfida che si prospetta molto equilibrata.
Le chiavi della sfida
Milano dovrà fare a meno della sua stella Shavon Shields, reduce dall’infortunio maturato nella sconfitta contro il Partizan di giovedì, ma potrà contare su una batteria di giocatori di primo livello a partire da Zach LeDay, fin qui forse il migliore nell’inizio stagione dei biancorossi. Tortona, invece, si presenterà con tante novità rispetto alla stagione precedente, con Dominik Olejniczak, protagonista con la sua Polonia all’ultimo Eurobasket, a presidiare il pitturato. Studio prepartita dalle 15.30 con Giulia Cicchinè e Chicca Macchi, palla a due prevista alle 16 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin e interviste a cura di Gaia Accoto.