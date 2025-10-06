Bologna-Napoli LIVE alle 20 su Sky Sport Basket

Vuoi vedere il meglio del basket italiano, l'Eurolega e la Eurocup e lo spettacolo della NBA in streaming? Scopri l’offerta NOW
Virtus Bologna e Napoli concludono il quadro della prima giornata di Lega Basket Serie A. I campioni d’Italia, reduci dal doppio impegno di Eurolega, ospitano l’ambiziosa Napoli di Alessandro Magro. Diretta dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi, interviste dal campo di Giulia Cicchinè
Lega Basket, il programma della 1^ giornata
- Virtus Bologna-Napoli alle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket
- Trieste-Trapani 87-91 (RACCONTO E HIGHLIGHTS)
- Milano-Tortona 71-74 (TABELLINO E HIGHLIGHTS)
- Reggio Emilia-Udine 76-71 (TABELLINO E HIGHLIGHTS)
- Treviso-Brescia 100-102 OT (TABELLINO E HIGHLIGHTS)
- Trento-Cantù 109-69 (TABELLINO E HIGHLIGHTS)
- Venezia-Cremona 82-75 (TABELLINO E HIGHLIGHTS)
- Sassari-Varese 102-105 (TABELLINO E HIGHLIGHTS)
Le chiavi della sfida per Bologna
Il doppio impegno in Eurolega, come già dimostrato ieri da Milano, sconfitta in casa da Tortona, rischia di pesare sulle spalle della Virtus, che proverà a trovare energie soprattutto dai volti nuovi arrivati in estate come Saliou Niang e Carsen Edwards.
Le chiavi della sfida per Napoli
La banda di coach Alessandro Magro, invece, sembra pronta ad affidarsi al talento di Naz Mitrou-Long, tornato nel nostro campionato dopo le esperienze a Brescia e Milano, e a un roster molto interessante.
Le parole di coach Magro
"La Virtus non ha certo bisogno di presentazioni, è la squadra campione d’Italia ed è modellata sullo stile aggressivo e super competitivo del suo allenatore Dusko Ivanovic, un vero e proprio 'santone' del basket europeo. Siamo pronti per andare a Bologna a giocare a viso aperto, punteremo tutto sull’intensità per provare a imporre il nostro gioco"
LBA, la classifica
È cominciata la stagione 2025-26 della Lega Basket Serie A. In attesa che la sfida tra Virtus Bologna e Napoli chiuda il quadro della prima giornata, ecco la classifica completa della massima serie del campionato italiano.
