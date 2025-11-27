Può bastare un girasole per ritrovare l'umanità: cosa insegna la vicenda di Alessandro
Lo spregevole episodio accaduto al campetto di basket di via Dezza a Milano, dove un girasole che ricordava il giovane Alessandro - ragazzo di 15 anni morto giocando proprio sotto quei canestri - è stato rimosso con tanto di inquietante bigliettino, paradossalmente ci ricorda che può bastare veramente poco per cercare di ritrovare un po' di quell'umanità che negli ultimi anni il mondo sembra aver irrimediabilmente smarrito
