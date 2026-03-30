Un canestro assurdo elimina Sarr e Duke dal torneo

A un certo punto della partita, Duke aveva il 98% di possibilità di avanzare alle Final Four del torneo NCAA, avendo toccato anche il +19 nel corso del match contro UConn. C’è un motivo però se si chiama March Madness e questa notte ne è arrivata un’ulteriore conferma: sull’ultima rimessa a 10 secondi dalla fine, avanti di due lunghezze, i Blue Devils non sono riusciti a superare la metà campo, col raddoppio portato dagli Huskies su Cayden Boozer (secondo miglior realizzatore di serata con 15 punti, dietro ai 27 del fratello maggiore Cameron destinato alla top-3 del Draft NBA) ha portato a un recupero miracoloso, a cui ha fatto seguito una tripla da 10 metri di Braylon Mullins per il sorpasso a 0.3 secondi dalla fine — regalando la Final Four a UConn dove incontrerà Illinois. Si tratta senza ombra di dubbio di uno dei più grandi tiri della storia del torneo, dando un grande dispiacere all’azzurro Dame Sarr: partito in quintetto per Duke, l’ex Barcellona ha chiuso con 10 punti, 4 rimbalzi e un assist in 28 minuti con 4/5 al tiro di cui 2/3 da tre punti, terzo giocatore in doppia cifra per la squadra di Jon Scheyer dietro ai fratelli Boozer. La sua prima stagione in NCAA, però, si conclude con una delusione gigantesca, visto che Duke aveva il controllo sulla partita ed era tra le favorite per il successo finale.