Il culto del Brasile, dove i campioni non muoiono mai

La recente scomparsa di Oscar Schmidt apre a una riflessione sul valore dello sport in Brasile, che supera i confini a cui siamo abituati e porta a tifare per il campione - con la 'C' maiuscola - come un fenomeno di riscatto sociale. La 'Mano Santa' è solo l'ultimo esempio, ma ce ne sono molti altri
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