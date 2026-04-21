Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la riflessione

Il culto del Brasile, dove i campioni non muoiono mai

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

La recente scomparsa di Oscar Schmidt apre a una riflessione sul valore dello sport in Brasile, che supera i confini a cui siamo abituati e porta a tifare per il campione - con la 'C' maiuscola - come un fenomeno di riscatto sociale. La 'Mano Santa' è solo l'ultimo esempio, ma ce ne sono molti altri

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ