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La NBA, l'Eurolega, l'Argentina e l'Italia: Soragna incontra Scola, lo speciale Sky Sport

Basket

Sono stati avversari nella finale olimpica di Atene 2004 e oggi si ritrovano uno di fronte all’altro in una conversazione unica. Matteo Soragna intervista Luis Scola ripercorrendone il percorso attraverso la NBA, l’Eurolega e i trionfi con la maglia dell’Argentina nello speciale prodotto da La Giornata Tipo per Sky Sport in onda questa sera su Sky Sport Basket e in streaming su NOW alle 21.45

I PLAYOFF DI EUROLEGA SU SKY SPORT: I RISULTATI E LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

 

Da quella mitica finale ad Atene sono passati ormai più di vent’anni e Matteo Soragna e Luis Scola, avversari nella sfida per l’oro poi vinta dall’Argentina sugli azzurri di coach Charlie Recalcati, si ritrovano ora uno di fronte all’altro. Nello speciale prodotto da La Giornata Tipo per Sky Sport Soragna e Scolaripercorrono le tappe della strepitosa carriera dell’ex Houston, Toronto, Milano e Varese tra NBA, Eurolega, Spagna, Italia e l’incredibile cavalcata in nazionale con la Generaciòn Dorada con Manu Ginobili e gli altri grandi talenti argentini. Un viaggio a ritroso nelle parole di uno dei protagonisti più importanti dell’ultimo quarto di secolo di basket che andrà in onda questa sera alle 21.45 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW e poi in replica sempre su Sky Sport Basket domani mercoledì 6 maggio alle 22.15sabato 9 maggio a mezzanotte e domenica 10 maggio alle 19.15

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