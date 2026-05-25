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Playoff Serie A, Brescia-Trieste gara-5 alle 20 su Sky Sport Basket

Basket

Brescia e Trieste aprono un trittico di gare-5 con una sfida da dentro o fuori per andare a sfidare l’Olimpia Milano in semifinale. I vice-campioni d’Italia hanno il fattore campo a loro favore, ma Trieste ha già vinto in trasferta in gara-1 in questa serie e vuole capitalizzare sul successo in gara-4. Palla a due alle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

La serie tra Brescia e Trieste ha viaggiato sui binari dell’equilibrio e della tensione per quattro partite ed è solo naturale che si risolva con la “bella” in gara-5. Dopo il successo di Trieste in gara-1 a Brescia e i due successi in fila dei vice-campioni d’Italia, in gara-4 è arrivata la contro-risposta dei giuliani, capaci di approfittare delle serate storte di Amedeo Della Valle (alle prese con un infortunio) e Miro Bilan (decisivo invece nelle due vittorie di Brescia) per pareggiare i conti. La serie torna quindi al PalaLeonessa con 40 minuti per decidere chi avanzerà al turno successivo per affrontare l’Olimpia Milano, l’unica squadra che in questi quarti di finale è riuscita a chiudere i conti subito. Anche dall’altra parte del tabellone le serie tra Virtus-Trento e Venezia-Tortona infatti si decideranno in gara-5: nella storia dei playoff LBA non era mai successo che tre serie su quattro arrivassero alla partita decisiva, con l’unico precedente che risale alla stagione 2012-13 quando tre serie su quattro arrivarono a gara-7, quando ancora esisteva quel formato. 

Nella storia dei playoff LBA soltanto in quattro occasioni su 24 precedenti la squadra capace di vincere la serie è riuscita a imporsi conquistando Gara 5 in trasferta: la prima volta risale al 1998, quando Reggio Emilia vinse a Treviso, poi ci furono i precedenti del 2008 di Milano a Montegranaro, del 2009 di Biella a Roma e del 2012 di Pesaro a Cantù. La palla a due per gara-5 tra Brescia e Trieste è prevista alle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.

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