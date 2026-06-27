Un anno fa a Eurobasket la Slovenia agli ottavi di finale eliminò l’Italia con una prestazione stellare di Luka Doncic, autore di 42 punti e 10 rimbalzi. Questa sera la stella dei Los Angeles Lakers non ci sarà (anzi, negli ultimi giorni era nel nostro paese per presentare Basketball Club Roma SPQR, annunciando anche la firma di Nico Mannion) e in palio c’è sicuramente molto meno rispetto a un anno fa, ma comunque l’Italia e la Slovenia si ritrovano in campo. Dopo la bella vittoria di Gorizia contro la Croazia, la nazionale allenata ad interim da coach Ramondino torna in campo per la seconda e ultima amichevole di preparazione alle due partite della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027, il 2 luglio alle 21.45 in Islanda e il 5 luglio alle 20 a Bologna contro la Lituania (entrambe le sfide in diretta su Sky Sport). Appuntamento fissato per le ore 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con le interviste a bordo campo di Gaia Accoto.

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