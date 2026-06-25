Luka Doncic sarà presente oggi a Roma per una serie di incontri per Basketball Club Roma SPQR, la nuova squadra di cui è socio all’interno della cordata capitanata da Donnie Nelson. "Faremo tutto il possibile per creare una squadra vincente di cui tutta Roma possa andare fiera. L'Eurocup è esattamente il tipo di sfida che vogliamo" ha detto alla Gazzetta dello Sport

Sarà una giornata nella capitale per Luka Doncic, che sarà presente a Roma per una serie di incontri riguardanti il lancio di Basketball Club Roma SPQR, la nuova squadra di cui è socio all’interno della cordata guidata da Donnie Nelson. Lo sloveno, secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, parteciperà agli incontri col sindaco Gualtieri, col presidente della FIP Petrucci, col ministro dell’Economia Giorgetti, coi vertici di Sport e Salute Mezzaroma e Nepi anche per visitare il campo centrale del Foro Italico, che secondo i piani dovrebbe ospitare le gare della squadra tra due anni quando verrà completata la copertura. Approfondimento Doncic a Roma il 25 giugno per NBA Europe

"Possedere una squadra in Europa è qualcosa che ho sempre sognato: sono cresciuto nel basket europeo ed è ciò che mi ha formato" ha detto Doncic parlando con Gazzetta dello Sport. "Quando Donnie Nelson mi ha prospettato questa opportunità, ho detto subito sì. Mi è sembrata la scelta giusta e un modo straordinario per contribuire a far crescere questo sport. Voglio che tutti i tifosi facciano parte di questo progetto, che ci aiutino a costruire e a plasmare questa società. So quanto amate lo sport e quanto siete appassionati. E vi prometto che faremo tutto il possibile per creare una squadra vincente di cui tutta Roma possa andare fiera". Approfondimento Doncic sui social celebra la nuova squadra a Roma