Doncic annuncia la firma di Mannion a Roma

Luka Doncic a Roma ha annunciato il primo colpo del Basketball Club Roma SPQR: si tratta di Nico Mannion, playmaker dell’Olimpia Milano che sarà la prima firma del club di cui lo sloveno è co-proprietario. Mannion lascia la squadra campione d’Italia dopo un anno e mezzo culminato coi tre trofei vinti in questa stagione

La neonata Basketball Club Roma SPQR deve ancora presentarsi al pubblico, ma intanto la prima firma è già arrivata. Sarà Nico Mannion il primo giocatore della nuova squadra della capitale guidata da Donnie Nelson e da Luka Doncic, che proprio da un campetto nel quartiere di San Lorenzo ha annunciato la firma del playmaker italiano come primo nuovo acquisto. "Abbiamo avuto la nostra prima firma, penso che tutti lo conoscano: è Nico Mannion, siamo molto eccitati" ha detto lo sloveno.