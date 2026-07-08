Anche Diego Garavaglia in NCAA: giocherà a Rutgers

Un altro talento azzurro della classe 2007 vola in America per giocare al college: Diego Garavaglia, come Luigi Suigo e Achille Lonati prodotto del vivaio dell'Olimpia Milano, si è accordato con Rutgers University, da cui sono usciti nel 2025 Dylan Harper e Ace Bailey, ora in NBA. Garavaglia nell'ultima stagione ha giocato a Ulm, in Germania

Garavaglia , ala di 201 centimetri, ha condiviso con Suigo e anche con Achille Lonati , guardia già da un anno al college con St. Bonaventure, l’esperienza nel vivaio dell’Olimpia Milano e poi quella con le nazionali giovanili azzurre. Con entrambi ha vinto la medaglia d’argento al Mondiale Under 17 di Istanbul nel 2024, con Lonati ha conquistato il bronzo all’Europeo Under 18 di Belgrado nel 2025 (inserito nel miglior quintetto del torneo, ndr) e con Suigo ha poi condiviso la convocazione con la Nazionale maggiore, seppur non sia ancora riuscito a debuttare.

Dopo Luigi Suigo , che ha scelto Villanova dopo aver per ora accontato l’obiettivo Draft NBA , un altro giovane talento azzurro volerà in America per affrontare l’esperienza del college. Si tratta di Diego Garavaglia , ala milanese classe 2007, che ha accettato la proposta di Rutgers University , come riporta il sito specializzato DraftExpress.

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Nell’ultima stagione, la sua prima da professionista, ha giocato in Germania a Ulm: per lui 2,8 punti e 1,7 rimbalzi in 12 minuti in Bundesliga e 3,9 punti e 1,2 rimbalzi in 15 minuti (17 partite) con il 44% del campo e il 24% da 3 punti in EuroCup.

Cercato, pare, anche da Texas Tech e da Michigan State, Diego Garavaglia giocherà per coach Steve Pikiell a Rutgers, università statale del New Jersey inserita nella Big Ten Conference: gli ultimi Scarlett Knights famosi sono Ace Bailey e Dylan Harper, rispettivamente numero 4 e numero 2 del Draft NBA 2025, con Harper protagonista fino alle Finals coi San Antonio Spurs.