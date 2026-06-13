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Attesa per la decisione di Luigi Suigo: sarà Draft NBA oppure andrà al college?

NBA
©Getty

Luigi Suigo è chiamato a scegliere il suo futuro: entro le 23 di oggi dovrà comunicare se intenderà rimanere nel Draft della NBA oppure ritirare il suo nome dai candidati, con possibile destinazione Villanova al college NCAA. Le sue quotazioni al momento lo vedono all’inizio del secondo giro del Draft

Il lungo italiano Luigi Suigo deve decidere dove vorrà giocare il prossimo anno. Scade infatti oggi alle 23 il termine ultimo per mantenere o ritirare il proprio nome da quello del Draft NBA, che darà un’indicazione chiara delle volontà del centro nato a Tradate. Se Suigo deciderà di rimanere al Draft è, con ogni probabilità, perché avrà ricevuto rassicurazioni su una sua possibile scelta al primo giro (e di conseguenza un contratto garantito di almeno due anni), eventualità che al momento però non viene confermata dai vari Mock Draft degli esperti che lo vedono all’inizio del secondo. Se invece deciderà di ritirare il suo nome, la sua destinazione pare essere il college in NCAA, con l’università di Villanova in prima fila per assicurarselo in vista del prossimo anno — al termine del quale comunque l’azzurro potrà presentarsi di nuovo al Draft, forse approfittando anche di una classe di prospetti meno talentuosa rispetto a quella del 2026.

Approfondimento

Suigo spunta alla 20 in un Mock Draft di rilievo

La carriera di Suigo finora

Nato il 29 gennaio 2007 e cresciuto prima nella academy di Varese e poi successivamente nell’Olimpia Milano, nell’ultima stagione Suigo ha giocato al Mega Belgrado, viaggiando a 7.9 punti con 5.1 rimbalzi di media in 18.3 minuti nella Liga ABA. Suigo ha fatto anche il suo debutto con la nazionale di Luca Banchi, disputando quattro partite tra novembre e febbraio. Alla Combine del Draft ha sorpreso gli scout con le sue misure eccezionali: 220 centimetri di altezza senza scarpe, con un'apertura di braccia di 226 centimetri, una misura da piedi a punta delle dita con braccia alzate sopra la testa di 289.5 centimetri e 131 chili di peso.

Approfondimento

Le misure di Luigi Suigo fanno girare la testa

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