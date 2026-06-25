Archiviato il Draft del 2026, alcuni dei siti più popolari hanno già pubblicato il primo Mock Draft in vista del 2027 — dove dovrebbero finire due giocatori italiani come Luigi Suigo e Dame Sarr, che il prossimo anno saranno impegnati in due college di primo livello come Villanova e Duke. Ecco le quotazioni dei due azzurri a un anno di distanza dal Draft 2027

Sono passati quasi venti anni dall’ultima volta che un giocatore della nazionale italiana è stato scelto al primo giro del Draft NBA, con la selezione di Danilo Gallinari da parte dei New York Knicks alla numero 6 del Draft 2008. Nel frattempo ci sono stati anche Alessandro Gentile (numero 53 nel 2014), Nico Mannion (48 nel 2020), Gabriele Procida (36 nel 2022), Matteo Spagnolo (50 nel 2022) e Saliou Niang (58 un anno fa), ma se lasciamo da parte i casi legati a Paolo Banchero e Nate Ament (di passaporto italiano, ma non membri della nazionale), si sfiorano i due decenni senza giocatori azzurri al primo giro. Il prossimo anno, però, ce ne potrebbero essere addirittura due come non è mai accaduto nella nostra storia. Approfondimento Un po’ di Italia nel Draft NBA: la storia di Ament

All’indomani della fine del Draft, alcuni siti specializzati hanno già pubblicato i loro "Mock Draft" (cioè le previsioni di dove verranno scelti i giocatori) in vista del 2027. Ovviamente si tratta di previsioni da prendere estremamente con le pinze, specialmente in un’epoca in cui i contratti NIL riescono a trattenere il talento al college invece di spingerlo verso la NBA, e all’appello mancano pezzi da novanta come quelli di ESPN e di The Athletic che sono i più autorevoli in materia. Però sia Luigi Suigo che Dame Sarr, almeno in questo momento, hanno notevoli chance di essere scelti al primo giro, con la consapevolezza che tantissimo può cambiare da qui al prossimo anno, sia nel bene che nel male. Approfondimento Le misure di Luigi Suigo fanno girare la testa

La situazione di Luigi Suigo Suigo si era affacciato a questo Draft con l’idea di andare subito in NBA nel caso in cui fosse arrivata una promessa di essere scelto in top-20, ma ha poi deciso di ritirare il suo nome e accettare l’offerta dell’università di Villanova, dove giocherà il prossimo anno. La vetrina della stagione NCAA potrebbe permettergli di fare strada, ma già ora si va dalla posizione numero 8 di NBA Draft Room alla 16 di Bleacher Report. Luigi Suigo: Bleacher Report: 16

CBS Sports: 10

NBA Draft Room: 8 Approfondimento Suigo: “Appuntamento con la NBA solo rimandato”