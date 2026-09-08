L'ex giocatore dell’Olimpia Milano Nikola Mirotic starebbe pensando al ritiro a soli 35 anni, complice una situazione contrattuale complicata e soprattutto molti problemi fisici che lo stanno accompagnando. A riportarlo è il media spagnolo La Razón, che ha riportato l’interesse di Badalona per il lungo spagnolo

La carriera di Nikola Mirotic potrebbe essere arrivata alla fine. Secondo quanto riportato dal media spagnolo La Razón, il lungo passato anche dall’Olimpia Milano starebbe pensando di ritirarsi dal basket giocato a soli 35 anni per una serie di ragioni. Il primo è quello contrattuale: Mirotic ha firmato lo scorso anno un biennale da 5 milioni di euro complessivi con il Monaco, ma i problemi finanziari del club monegasco (escluso da tutte le competizioni) hanno messo in dubbio il suo futuro e reso complicate anche le sue trattative con la Joventut Badalona, che aveva dimostrato interesse nei suoi confronti. Il secondo motivo, e ancor più importante, è quello di salute: lo scorso marzo ha avuto problemi di fascite plantare e successivamente una lesione al gemello che lo ha tenuto fuori per il resto dell’annata, e che potrebbe diventare un fattore determinante sulla sua decisione di proseguire o meno la carriera.