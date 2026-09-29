Milano-Bologna alle 20.30 su Sky: risultato LIVE

Peppe Poeta: "Ci aspettiamo una partita molto dura: quello che è successo in Supercoppa è irrilevante, perché ogni partita è diversa. La Virtus ha dimostrato qualità e atletismo nelle due partite contro Fenerbahce e Varese. La transizione difensiva sarà cruciale per noi, così come gestire bene ogni possesso offensivo per impedire il loro gioco in campo aperto".

Pippo Ricci: "Per noi questa è già una partita molto importante dopo il cattivo inizio a Belgrado. Mi aspetto che i nostri tifosi ci diano una piccola spinta quando ne abbiamo bisogno. In campo sarà essenziale limitare la transizione della Virtus e stabilire il nostro stile di basket".