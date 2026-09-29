Milano-Bologna alle 20.30 su Sky: risultato LIVE

Dopo la semifinale di Supercoppa, l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna si incontrano di nuovo nella seconda giornata di Eurolega per la superclassica del basket italiano. Entrambe le squadre sono a caccia della loro prima vittoria europea: palla a due alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna, con studio prepartita dalle 20 con Dalila Setti e Matteo Soragna e le interviste di Gaia Accoto
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Olimpia Milano-Virtus Bologna alle 20.30 su Sky
È tempo di derby italiano in Eurolega: la sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna comincia alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna, con studio prepartita dalle 20 con Dalila Setti e Matteo Soragna e le interviste di Gaia Accoto.
Due ko nella prima giornata di Eurolega
L’Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta, a Belgrado con il Partizan per i campioni d’Italia e a Istanbul col Fenerbahce per le Vu Nere. Due ko diversi — pesante il primo, più onorevole il secondo — ma che lasciano comunque senza successi le due squadre italiane impegnate nella massima competizione europea.
Il precedente della Supercoppa italiana
Il primo derby stagionale in Europa mette in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre, che si sono già affrontate due settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana vinta da Milano per 80-71 grazie a un ottimo primo tempo, andando poi a conquistare il trofeo.
Virtus vincente in campionato a Varese
La Virtus, però, è in netta crescita rispetto a quella partita, come dimostrato anche due giorni fa andando a vincere con autorità sul campo di Varese per 69-90, mandando a referto tutti i giocatori del roster a disposizione di coach Alex Mumbrú.
Milano festeggia lo Scudetto con un successo
Anche Milano è reduce da un successo all’esordio in campionato (prima del quale ha festeggiato lo Scudetto vinto nella passata stagione), avendo avuto ragione — non senza qualche difficoltà — di Trieste in casa alla prima giornata per 83-79, grazie a un ultimo quarto da 26-15. Subito protagonista Jason Burnell con una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi
Il calendario delle italiane: settimana da doppio turno
Il derby d’Italia arriva presto in Europa, ma nessuna delle due può permettersi un altro passo falso nella lunga corsa della regular season di Eurolega, che le vedrà impegnate di nuovo giovedì (per la Virtus in casa con l’Olympiacos campione in carica) e venerdì (con Milano in trasferta sul campo del Baskonia), tutto da seguire in diretta sui canali di Sky Sport
Gli assenti del match: fuori Kokila, Mathews in forse
Milano ha ancora il dubbio Garrison Mathews, che non ha ancora debuttato per via di un infortunio muscolare: una decisione verrà presa solo vicino alla palla a due. Bologna invece sicuramente non avrà a disposizione Kevin Kokila
Olimpia: le parole di coach Poeta e Ricci
Peppe Poeta: "Ci aspettiamo una partita molto dura: quello che è successo in Supercoppa è irrilevante, perché ogni partita è diversa. La Virtus ha dimostrato qualità e atletismo nelle due partite contro Fenerbahce e Varese. La transizione difensiva sarà cruciale per noi, così come gestire bene ogni possesso offensivo per impedire il loro gioco in campo aperto".
Pippo Ricci: "Per noi questa è già una partita molto importante dopo il cattivo inizio a Belgrado. Mi aspetto che i nostri tifosi ci diano una piccola spinta quando ne abbiamo bisogno. In campo sarà essenziale limitare la transizione della Virtus e stabilire il nostro stile di basket".
Virtus: le parole di coach Mumbrú e Diouf
Alex Mumbrú: "Sarà una partita difficile, questa è la nostra terza gara in trasferta. Affronteremo una grande squadra che, dopo aver perso all’esordio, cercherà sicuramente di riprendersi in casa. Abbiamo già giocato contro di loro nella Supercoppa Italiana: da parte nostra, stiamo migliorando e vogliamo dimostrarlo"
Momo Diouf: "Ci aspetta una partita difficile, sia fisicamente che mentalmente. Siamo reduci da due partite in fila tra Eurolega e campionato ma nonostante ciò dovremo iniziare subito a un ritmo veloce e con alta intensità, giocando di squadra con energia. La chiave sarà condividere la palla in attacco, ridurre al minimo gli errori e mantenere un alto livello di gioco in tutta la partita. Cercheremo di giocare il nostro stile di basket"