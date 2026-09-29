Comincia la nuova Eurocup con 32 squadre, di cui ben sei italiane: le prime a scendere in campo sono Trento sul campo di Klaipeda (diretta dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW) e Venezia che ospita Francoforte (diretta dalle 20.30 su Sky Sport Max). Tutte le gare delle sei italiane in Eurocup sono in diretta sui canali di Sky Sport