Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Eurocup, Klaipeda-Trento e Venezia-Francoforte: risultato in diretta live

Basket

Comincia la nuova Eurocup con 32 squadre, di cui ben sei italiane: le prime a scendere in campo sono Trento sul campo di Klaipeda (diretta dalle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW) e Venezia che ospita Francoforte (diretta dalle 20.30 su Sky Sport Max). Tutte le gare delle sei italiane in Eurocup sono in diretta sui canali di Sky Sport

Neptunas Klaipeda-Dolomiti Energia Trento: TABELLINO LIVE

  • Alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Andrea Solaini

Umana Reyer Venezia-Skyliners Frankfurt: TABELLINO LIVE

  • Alle 20.30 su SKy Sport Max e NOW col commento di Geri De Rosa

Approfondimento

Riparte il grande basket su Sky: le gare in onda

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Poz 'alla Cannavacciuolo': schiaffi al suo Gala

turchia

Dopo il successo nella prima giornata del campionato turco, Poz ha salutato tutti i suoi...

Trento e Venezia, l'esordio in Eurocup è su Sky

Basket

Comincia l’Eurocup con due squadre italiane subito impegnate: Trento va in trasferta a Klaipeda...

Milano-Bologna alle 20.30 su Sky Sport Basket

Eurolega

Il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata: l'Olimpia Milano ospita la...

Maxima Roma-Napoli 75-94: highlights. VIDEO

Serie A

L’esordio assoluto della nuovissima Maxima Roma è tutto in salita, perché i padroni di casa...

Maxima Roma ko all’esordio, Napoli passa 94-75

Serie A

L’esordio assoluto della nuovissima Maxima Roma è tutto in salita, perché i padroni di casa...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS