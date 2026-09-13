Il Monaco non ripartirà neanche dalla 3^ divisione

La federazione francese ha negato l’iscrizione del Monaco alla terza divisione nazionale, rendendo così quasi impossibile assicurare la sopravvivenza del club che nel 2025 ha disputato la finale di Eurolega. Le strade rimangono due: l’iscrizione alla quinta divisione come club amatoriale oppure la chiusura definitiva

Meno di un anno e mezzo fa, a maggio del 2025, il Monaco disputava la finale di Eurolega perdendo solamente all’atto conclusivo della stagione contro il Fenerbahce. Oggi quello stesso club rischia seriamente di non esistere più. Dopo un’estate estremamente caotica in cui il club non è riuscito ad assicurare le garanzie economiche alla sua sopravvivenza, la federazione francese ha negato l’iscrizione anche alla terza divisione francese, che comincerà il prossimo 18 settembre senza i campioni di Francia in carica. A questo punto al club ha davanti a sé due strade: ripartire dalla quinta divisione con lo status amatoriale oppure la definitiva chiusura del club. Uno scenario piuttosto incredibile se consideriamo che solamente un anno fa la traiettoria della squadra monegasca sembrava in ascesa nel panorama europeo, e invece ora è vicino alla sparizione completa.