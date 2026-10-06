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Eurocup, Maxima Roma, Napoli e Trento in campo per la seconda giornata: il programma

Basket

Dopo gli esordi vincenti della scorsa settimana Maxima Roma, Napoli e Trento tornano in campo per la seconda giornata della regular season di Eurocup. Per i capitolini trasferta in Turchia, impegno in trasferta anche per Napoli in Montenegro mentre Trento ospita i polacchi dello Slask Wroclaw. Il programma completo delle sfide in programma oggi, tutte in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

TUTTI GLI HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA

TURK TELEKOM ANKARA-MAXIMA ROMA

  • Martedì 6 ottobre alle 18.30 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Geri De Rosa
  • Nuovo impegno europeo per i ragazzi di coach Cotelli, che dopo la sconfitta in campionato sul campo della Virtus Bologna volano in Turchia per tentare un immediato riscatto 

BUDUCNOST PODGORICA-NAPOLI

  • Martedì 6 ottobre alle 19 su Sky Sport 251 e NOW col commento di Davide Fumagalli e Marco Mastrorilli
  • Protagonista di un avvio di stagione eccellente e attualmente in testa alla classifica in campionato, Napoli prova a continuare nel filotto di vittorie con cui ha aperto la sua annata mettendosi alla prova in Montenegro

TRENTO-SLASK WROCLAW

  • Martedì 6 ottobre alle 20 su Sky Sport Basket, Sky Sport Mix e NOW col commento di Andrea Solaini
  • Dopo la vittoria in trasferta in Lituania nella prima giornata, Trento prova a bagnare il debutto casalingo in Eurocup con un successo che potrebbe riscattare la battuta d'arresto arrivata proprio tra le mura di casa in campionato contro Trento

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