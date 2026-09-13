Dopo un primo tempo difficile in cui erano finite sotto anche di 14 lunghezze, le stelle di Team USA hanno accorciato le distanze nei confronti della Francia grazie anche alle giocate delle loro giovani stelle. In chiusura di primo tempo prima Angel Reese ha difeso alla grande propiziando la palla recuperata; poi Caitlin Clark si è fatta trovare pronta dall’arco per la tripla sulla sirena che è valsa il -2 all’intervallo lungo della finale dei Mondiali