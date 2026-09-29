Comincia l’Eurocup con due squadre italiane subito impegnate: Trento va in trasferta a Klaipeda (diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Andrea Solaini), mentre Venezia ospita Francoforte al PalaTaliercio (diretta alle 20 su Sky Sport Max e NOW col commento di Geri De Rosa). Tutte le gare delle sei italiane in Eurocup sono in diretta sui canali di Sky Sport

Quella che comincia questa sera è un’edizione maxi dell’Eurocup che conoscevamo: ben 32 squadre impegnate nella seconda competizione europea, per darsi battaglia fino a primavera quando verrà incoronata la squadra vincitrice. Un torneo che vede le squadre italiane protagoniste: sono ben sei infatti le squadre del nostro campionato a essere impegnate nella competizione, con tutte le partite trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

Klaipeda-Trento alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW Si comincia alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con il debutto di Trento sul campo del Neptunas Klaipeda in Lituania, cercando di dare continuità dopo il successo in campionato sul campo di Reggio Emilia. La squadra di coach Alessandro Rossi, trascinata in Emilia dai 23 punti del nuovo arrivato Quincy Olivari, cerca così di affermarsi anche in campo europeo, dove affronta la sua undicesima stagione nella competizione (e dove, curiosamente, non ha mai sfidato Klaipeda). La sfida verrà commentata per Sky Sport da Andrea Solaini. Approfondimento Riparte il grande basket su Sky: le gare in onda

Venezia-Francoforte alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW Esordio in Europa anche per i vice-campioni d’Italia di Venezia, che nelle tre gare disputate finora hanno perso solamente al supplementare contro l’Olimpia Milano in finale di Supercoppa. In campionato infatti è arrivato un successo in casa contro Cantù per 85-73, in una gara in cui uno screzio a bordo campo tra coach Neven Spahija e il patron Luigi Brugnaro ha fatto notizia. Secondo quanto riferito successivamente da Il Gazzettino, però, è tornato il sereno in casa Venezia con i due protagonisti dell’alterco che si sono chiariti, potendosi così concentrare sulla sfida contro gli Skyliners Frankfurt — da seguire in diretta alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW col commento di Geri De Rosa. Approfondimento Eurocup, il sorteggio: i gironi con le 6 italiane